Sarıyer'de selde kaybolan Turgut Dursun'un cenazesine İstanbul Valisi Gül katıldı

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Sarıyer'de selde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Turgut Dursun'un (66) cenazesi toprağa verildi.

Dursun için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Dursun'un yakınları katıldı.

Bir oğlu ve bir kızı olan Dursun'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Dursun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA