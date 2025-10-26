Haberler

Sarıyer'de Kıyı Kirliliği: Denize Atılan Atıklar Sorun Haline Geldi

Güncelleme:
Sarıyer'de denize atılan çöpler, rüzgar ve akıntı ile Tarabya Mahallesi kıyısına vurdu. Çeşitli plastik ve evsel atıklar, İBB tarafından işletilen İstmarin çevresinde birikintiler oluşturdu.

Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
