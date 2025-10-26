Sarıyer'de Kıyı Kirliliği: Denize Atılan Atıklar Sorun Haline Geldi

Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu.