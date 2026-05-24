Sarıyer'de yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Sarıyer'de yokuş çıkarken geri kayıp devrilen moloz yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde B.D. idaresindeki 34 DST 190 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, yokuş yukarı seyir halindeyken geri kaymaya başladı.
Kaldırıma çarptıktan sonra yan yatan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, polis yolu trafiğe kapattı.
Kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel