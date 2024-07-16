Sarıyer'de Denizde Akıntıya Kapılan Polis Memuru Numan Çebi'nin Cenazesi Toprağa Verildi
Sarıyer'de denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda görevli polis memuru Numan Çebi'nin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Sarıyer'de denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda görevli polis memuru Numan Çebi'nin (30) cenazesi toprağa verildi.
Kağıthane Sanayi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Çebi'nin ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi.
Törene, Numan Çebi'nin ailesinin yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çebi'nin meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında gözyaşlarıyla cenaze aracına götürülerek, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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