Haberler

Sarıyer'de kolonlarında çatlak oluşan 2 katlı bina boşaltıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de Çamlıtepe Mahallesi'nde yer alan bir petshop olarak işletilen 2 katlı bina, kolonları ve duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştır. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde binada kısmi kayma tespit edilmiştir.

Sarıyer'de 2 katlı bina, kolonlarında ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak'ta petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada kısmi kayma meydana geldi.

İş yerinden gelen çatırdama sesleri üzerine çevredeki binalarda oturanlar, evlerinden dışarı çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar tespit etti.

Binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirleyen ekipler, tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title