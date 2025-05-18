Sarıyer'de Boş Ahşap Binada Yangın

Sarıyer'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Emirgan Mahallesi Ata Caddesi'nde boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında binada hasar oluştu.