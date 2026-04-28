Haberler

Sarı renge bürünen kanola tarlası üzerinde paramotorla uçtu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'da paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, sarı renge bürünen kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, kentte sarı renge bürünen kanola tarlalarına dikkat çekmek amacıyla, paramotor uçuşu yaptı. Gaziköy Mahallesi'nde havalanan Aksoy, yarım saat süren uçuş boyunca kanola ve buğday tarlalarını üzerinde uçtu. Kadir Aksoy, kanolanın renklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

'RENK CÜMBÜŞÜ VARDI'

Bölgede yamaç paraşütü eğitimi verdiğini, amacının tanıtıma katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Aksoy, "Kanolanın açmasını görünce renkler çok hoşuma gitti. Paramotor dediğimiz bir yamaç paraşütü aparatı ile uçmaya karar verdik. Hem Tekirdağ'ı tanıtmak hem de farkındalık yaratmak için uçuş yaptık. Çok güzel bir renk cümbüşü vardı, Tekirdağ'ın renkleri bunlar. Ayçiçeği tarlası, lavanta tarlası, kanola tarlalarında uçmak çok güzel bir duygu. Ben de bugün farkındalık olsun diye uçuş gerçekleştirdim" dedi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan 'bozkurt' işareti yaparak çıktı

Duruşmaya damga vuran an! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti

İstanbul'dan o şehrimize artık 1.5 saatte gidilecek
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan 'bozkurt' işareti yaparak çıktı

Duruşmaya damga vuran an! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim

Atlas'ın ailesini tehdit etmişti! Savunması, mahkemeye damga vurdu