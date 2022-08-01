Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Olkan Yetişkin (30) idaresindeki 09 LR 781 plakalı otomobil, Çine istikametine giderken Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi. Güncel AA / Murat Şenbaklavacı Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Güncel Haberler

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