Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Orta ilçesinde 63 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Orta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Hüseyin K. (63) idaresindeki 14 EG 804 plakalı otomobil, Kümmet mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel