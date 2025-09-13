Haberler

Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Orta ilçesinde 63 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hasan Hüseyin K. (63) idaresindeki 14 EG 804 plakalı otomobil, Kümmet mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
