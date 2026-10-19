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Sapanca Gölü'ndeki su 30,51 metreye çıktı, Sakarya'ya 4,5 ay yetecek su sağlandı

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Sapanca Gölü'ndeki su 30,51 metreye çıktı, Sakarya'ya 4,5 ay yetecek su sağlandı
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Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, ekim ayında etkili olan yağışlarla 30,51 metreye yükseldi. Son yağışlar Sakarya'ya 4,5 ay yetecek içme suyu sağlarken gölde yaklaşık 3 haftada 64 santimetrelik artış kaydedildi ve 32 milyon metreküp su eklendi.

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, ekim ayında etkili olan yağışlarla 30,51 metreye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, son yağışların Sapanca Gölü'nün yanı sıra yer altı su kaynaklarına da olumlu katkı sağladığı bildirildi.

1 Ekim'de 29,87 metre olarak ölçülen su seviyesinin, son yağışların ardından 30,51 metreye yükseldiği belirtilen açıklamada, ayın başından bu yana aralıklarla süren yağışların Sakarya'ya 4,5 ay yetecek içme suyu sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut yağış tahminleri ve barajlardaki durum birlikte değerlendirildiğinde, ileriki dönemde gölün maksimum kotaya ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 3 haftada kaydedilen 64 santimetrelik artışla göle 32 milyon metreküp su eklendiği bilgisi verilen açıklamada, alternatif kaynakların büyük oranda beslenmesiyle Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısının da azaldığına işaret edildi.

Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SASKİ, mevcut kaynakların korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için bir politika izlemeye devam ediyor. Yağışlarla su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple gölümüzü ve yer altı su kaynaklarımızı korumak, her zaman ortak sorumluluğumuzdur. Kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken suyu tasarruflu kullanma bilincinin de devam etmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA
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