Sakarya'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
G.K. (37) idaresindeki 54 SG 150 plakalı otomobil, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile N.K. (66), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu