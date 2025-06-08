Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ceyhun K. (30), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Ceyhun K.'nin kontrolünü yitirdiği 54 ACD 477 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada başını asfalt zemine çarpan Ceyhun K., ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ceyhun K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.