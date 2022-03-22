Sapanca'da Etiket Denetimi

Marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan komisyon ekipleri güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Denetimlerin aksatılmadan devam ettiğini belirten Sapanca Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Hüseyin Güreci, yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulaması yapan iş yerleri ile ilgili yasal işlem başlatıldığına dair bilgilendirmelerinde yapıldığını da aktardı: "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen ekipler marketlerde rafları dolaşarak ürün etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farkına yönelik kontrollerini yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyorlar, fiyat artışı tespit edilmesi halinde işletmelerde yasal işlem sürecini başlatıyor" dedi.

Denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz

Denetimlerin sürekli devam edeceğini belirten Güreci, "Vatandaşlarımız bu tür şikâyetleri olduğu takdirde Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve Sapanca Kaymakamlığı Market Denetim Komisyonuna bilgi verebilir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

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