Haberler

Santa Harabeleri Sonbahara Veda Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'deki 17'nci yüzyıldan kalma Santa Harabeleri, sonbahar mevsimini mistik atmosferi ve doğanın renk cümbüşüyle karşılıyor. Tarihi yapılar ve doğal güzellikleriyle ilgi odağı olan antik kent, fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

GÜMÜŞHANE'de yer alan, 17'nci yüzyılda Rum madenciler tarafından kurulduğu bilinip, tek katlı yapılar ve kiliselerden oluşan Santa Harabeleri sonbahara, tabiatının sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.

Gümüşhane'ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında, Rumlar tarafından 17'nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahallenin yer aldığı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılar ile her mahalledeki birer kiliseden oluşuyor. Halkın zamanla göç etmesiyle doğanın içinde sessizliğe bürünen yerleşim yeri, bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olmasının yanında 'Kesin korunacak hassas alan' statüsünde bulunuyor. Geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan, 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen Santa Harabeleri, sonbahara tabiatının sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.

SİS VE DENİZ BULUTU DRON KAMERASINDA

Tarihi taş yapıları, kiliseleri, çeşmelerinin yanı sıra mistik atmosferiyle Santa Harabeleri'nde ortaya çıkan doyumsuz manzara ilgi odağı oluyor. Santa zirvelerde oluşan sis ve bulut deniziyle sonbahar güzellikleri dron kamerasına görüntülendi. Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa'da, taş işçiliğiyle ayakta kalan yapılar, tarihle doğanın iç içe geçtiği eşsiz görüntü oluşturuyor. Sessizliğiyle tarihin izlerini taşıyan antik kent, doğal güzelliği ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Santa Harabeleri, turistlerin yanı sıra özellikle doğa tutkunları, fotoğraf sanatçıları ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.