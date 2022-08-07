Şanlıurfa gündem haberleri... Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Aktaş, Suruç Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi. İlçe sorunları hakkında görüş alışverişinde bulanan Aktaş, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu. Türkü ve şiirler okunan etkinliğin ardından Kaymakam Aktaş beraberindeki gençlerle Süleyman Şah Parkı'nı ziyaret etti. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Kenan Aktaş gençlik Güncel Haberler

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