Şanlıurfa gündem haberleri... Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu - Haberler

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Şanlıurfa gündem haberleri... Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu

Şanlıurfa gündem haberleri... Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

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Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Aktaş, Suruç Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.

İlçe sorunları hakkında görüş alışverişinde bulanan Aktaş, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu.

Türkü ve şiirler okunan etkinliğin ardından Kaymakam Aktaş beraberindeki gençlerle Süleyman Şah Parkı'nı ziyaret etti.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Kenan Aktaş gençlik Güncel Haberler

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