Şanlıurfa GAP Havalimanı personellerine ilk yardım eğitimi verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce GAP Havalimanı personellerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2 gün 16 saat süren ve 20 personelin katıldığı temel ilk yardım eğitimi kapsamında personele genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık ve donma ve sıcak çarpmalarından neler yapılması gerektiği uygulamalı şekilde teknik bilgiler anlatıldı.

Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.