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Şanlıurfa'da Viyadükten Düşen Tırda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti. Tırın önce önünde seyreden araca, ardından korkuluklara çarparak zemine düştüğü belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kişileri kurtarmaya çalıştı ancak her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte, önce önünde seyreden araca, ardından korkuluklara çarpıp zemine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemedi.

Öte yandan, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, seyir halindeki tırın önündeki araca çarptıktan sonra yön değiştirerek viyadük korkuluklarına çarpması ve zemine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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