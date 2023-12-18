Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticareti ve Silahlı Yağma Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından hüküm giyen 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ile "Silahlı yağma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.