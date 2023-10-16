Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1033 Şüpheliden 163'ü Tutuklandı

ŞANLIURFA'da polisin son 75 günde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 1033 şüpheliden 163'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda; son 75 günde 230 adrese baskın yapıldı, 1033 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 590 kilogram skunk, 43 kilo 200 gram esrar, 11 kilo metamfetamin, 2 kilo bonzai, 529 gram eroin, 122 bin 421 captagon ve 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1033 şüpheliden 163'ü tutuklandı, 470'i adli kontrol şartıyla, 400'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.