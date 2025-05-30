Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 gün süren arama çalışmalarının ardından sulama kanalına akıntıya kapılan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine, arama çalışmalarının 5. gününde ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 26 Mayıs'ta sulama kanalında kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 5. gününde de sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmalarda Ahmet Ali'nin cansız bedeni, sulama kanalına girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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