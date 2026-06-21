Haberler

Şanlıurfa'da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da tarımsal sulama kanalında balık tutanlar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark edip ihbarda bulundu. Polis ve arama kurtarma ekipleri cesedi bulmak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da tarımsal sulamada kullanılan kanalda balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin durduğunu fark edip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanalda balık tutanlar, suyun üzerinde yüzüstü halde hareketsiz duran kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen kişinin bulunması için ekipler kanalda çalışma başlattı. Dalgıç polis ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Obradovic yıllar sonra geri döndü!
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı