Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cesedine 18 gün sonra ulaşıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ün cansız bedeni 18 gün sonra Suriye'de bulundu. Kayıp sürücünün 15 Ocak 2026 tarihinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bulunduğu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmalarının, Valilik koordinasyonunda kapsamlı ve aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kayıp olarak aranan sürücünün Suriye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00'de Suriye'de Barış Pınarı Harekatı Bölgesi Tel Abyad sınırları içinde sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
