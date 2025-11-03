Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
