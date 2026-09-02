Viranşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ş.M. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA