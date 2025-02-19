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Şanlıurfa'da Domates Seralarında Pestisit Denetimi

Şanlıurfa'da Domates Seralarında Pestisit Denetimi
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Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, domates seralarında zirai ilaç kalıntılarını kontrol etmek amacıyla numune aldı ve sera sahiplerine önerilerde bulundu.

Şanlıurfa'da domates seralarından zirai ilaç kalıntısına yönelik numune alındı.

Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim programı uygulaması kapsamında denetimleri artırdı.

Bu kapsamda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli kırsal Karaali Mahallesinde jeotermal topraksız üretim yapılan seralarda kontroller yapılarak, yetişen ürünlerde pestisit denetimi için numuneler aldı.

Ekipler, sera sahipleri ve çalışanlara gübreleme, ilaçlama ve yetiştiricilik üzerine önerilerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Dikeç - Güncel
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