Şanlıurfa'da balık tutmak için gölete giren vatandaş boğularak can verdi - Haberler

Şanlıurfa'da balık tutmak için gölete giren vatandaş boğularak can verdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için hayvan sulama göletine giren kişi, bir daha sudan çıkamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışma sonrası talihsiz vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Mehmet İren (32) isimli vatandaş, Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki gölete balık tutmak için girdi. SUDAN BİR DAHA ÇIKAMADI Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı. Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Cuma Sarı - Güncel Mehmet İren Şanlıurfa Güncel Haberler

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