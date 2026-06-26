Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evdeki su dinamosuna dokunan 8 yaşındaki Zehra Bakadur, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde evdeki su dinamosuna dokunan Zehra Bakadur, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Bakadur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar