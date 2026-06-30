Şanlıurfa'da apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında dairede hasar oluşurken, bina sakinleri tahliye edildi.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir apartmanın 8. katında çıkan yangın söndürüldü.
Akpiyar Mahallesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın 8. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binada yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz