Şanlıurfa'da 5 Bin 680 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına 1 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel