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Şanlıurfa'da 5 Bin 680 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 5 Bin 680 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına 1 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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