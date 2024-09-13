Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyet ve tapu sorununu çözdü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, imar uygulaması çerçevesinde mülkiyet ve tapu sorununun giderilmesi noktasında yapılan çalışmalar sonrası hak sahiplerinin bir kısmına tapuları verildi.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde mülkiyet ve tapu sorunlarıyla ilgili problem, Başkan Gülpınar'ın talimatı ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının çalışmaları sonrasında sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Mahalle Muhtarı Hadi Taştan'ın katılımıyla bugün ilk olarak 33 vatandaşa tapu dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan Başkan Gülpınar, vatandaşları tapuyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yıllardır çözülemeyen sorunları çözmeye gayret ettiklerini belirtti.

Sorunlara kalıcı çözümler ürettiklerini aktaran Gülpınar, "Gecekondu gibi düzensiz yapılaşmalar akabinde mülkiyet ve tapu sorunlarına neden olmaktadır. Birçok çarpık ve ruhsata aykırı yapıları gördük, Hepsi de 10 yılların sorunu. ve biz bu sorunu nasıl çözebiliriz diye kapsamlı bir şekilde düşündük. Büyükşehir Belediyesi olarak; teknik ekibimizle, titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bu soruna kalıcı bir çözüm ürettik. Yaptığımız hak sahipliği tespiti ve kullanım kadastrosu çalışmalarıyla, ilk etapta 33 vatandaşımıza tapularını teslim ediyoruz. Bununla birlikte, alandaki toplam 245 adet yapı ve 750 bağımsız yapının mülkiyet durumu netleştirilmiş, 245 adet yeni parsel oluşturulmuştur. Bu, gelişen ve değişen bir Şanlıurfa'nın inşasında önemli bir basamaktır. Şehrimizin her köşesinde modernleşmeyi, düzenli bir yapılaşmayı ve mülkiyet sorunlarının çözüldüğü bir geleceği hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, bizim en büyük gayemiz halkımıza hizmet etmek, onların yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu anlamlı günde, tapularını teslim alacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, daha nice projelerde sizlerle buluşmayı temenni ediyorum." dedi.