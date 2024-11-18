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Sandıklı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sandıklı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Y, (26) idaresindeki 20 ACL 642 plakalı otomobil, Alamescit köyü yakınlarında A.B'nin (76) kullandığı 34 EET 80 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü A.B. ile otomobilinde bulunan D.B, (74) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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