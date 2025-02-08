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Sandıklı'da Küçükbaş Hayvanlara Veba ve Çiçek Aşısı Uygulandı

Sandıklı'da Küçükbaş Hayvanlara Veba ve Çiçek Aşısı Uygulandı
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla Sandıklı'da küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı yaptı.

Sandıklı ilçesinda küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla hayvanlara yönelik aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, ilçedeki veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklara karşı küçükbaş hayvanlara aşı çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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