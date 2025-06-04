Sandıklı'da Haşhaş Tarlaları Çiçek Açtı

Sandıklı ilçesinde ekili haşhaş tarlaları çiçek açtı.

İlçede sonbaharda ekimi yapılan haşhaş tarlaları, mayıs ve haziranda çiçek açıyor.

Tarlalardaki mor beyaz açan çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu güzergahındaki aracıyla haşhaş tarlasının önünde duran Asım Yıldız, "Yılın bu mevsimi ilçemizin dört bir yanında bu manzarayla karşılaşmak mümkün."dedi.