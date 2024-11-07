Sandıklı'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Semineri Gerçekleştirildi

Sandıklı ilçesinde, "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, belediye kadın personelleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personeller ve annelerin katılımıyla çok sayıda kişi katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin tanıtımı, kullanım şekilleri ve yasal süreçler hakkında bilgilendirme yaptı.