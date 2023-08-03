Sancaktepe'deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, tırın lastiğinin patlaması sonucu çarpışan araçlardan birinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin durumu ise ağır.
Sancaktepe'deki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si hastanede yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İ.A yönetimindeki 41 AGZ 936 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu şerit değiştirerek Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı. Kazada yaralananlardan Çalışkan'ın eşi Merve ve kızı Miyase Çalışkan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 6 kişiden cip sürücüsü Çalışkan'ın durumunun da ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel