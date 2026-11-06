Sancaktepe'de yakalanan 3 hükümlünün kuyumculardan ziynet eşyası çaldığı belirlendi

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Sancaktepe'de kuyumculardan el çabukluğu yöntemiyle ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne Z.Ö, 6 ay 1 gün hapis cezası bulunan kızı D.Ö. ile 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S.D'nin kuyumculardan el çabukluğu yöntemiyle yüksek miktarda ziynet eşyası çaldığını tespit etti.

Sık sık adres değiştirdikleri belirlenen hükümlülerin Sancaktepe'de bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Hükümlülerden Z.Ö'nün grubu yönlendirdiği, kızı D.Ö'nün hırsızlık olaylarında aktif rol aldığı, S.S.D'nin ise gözcülük yaptığı belirlendi.

Anne ve kızın, yakalanmamak amacıyla uzun yıllardır yeni tip kimlik kartı çıkarmadıkları ve eski nüfus cüzdanlarını kullandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA