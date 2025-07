Sancaktepe'de aile katliamı! Anne ve babasını öldürdü

Sancaktepe'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

GECE YARISI TARTIŞTIĞI ANNESİNİ VE BABASINI KATLETTİ

İddiaya göre, Veysel Karani Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan B.C. (28), gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ile babası Ahmet C. (65) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C, anne ve babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne Emine C. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ZANLI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Ahmet C'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlı, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.