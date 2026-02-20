Sancaktepe'de 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Sancaktepe'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın sonucu duman zehirlenmesi yaşayan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.
Sancaktepe'de 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Abdurrahmangazi Mahallesi Burçak Sokak'ta bulunan binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 7 kişiyi tahliye etti.
Binayı saran yoğun dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması yapıldı.