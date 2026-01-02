Haberler

Senanur'un bıçakla öldürüldüğü kavga, sanal medyadaki tartışma nedeniyle çıkmış

Güncelleme:
Malatya'da sanal medyada yaşanan bir tartışmanın ardından çıkan kavgada 19 yaşındaki Senanur Doğan bıçaklanarak öldürüldü. Olayda bir diğer genç kız da yaralandı.

MALATYA'da ailesinin mısır tezgahında duran Beyza Erçel'in, kavgada Senanur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı I.D.'yi de yaraladığı olayın, sanal medyadaki tartışmadan kaynaklandığı belirtildi. Erçel ile I.D.'nin sanal medyada tartıştığı, Doğan'ın da arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiği belirtildi.

Olay, 31 Aralık akşamı Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran Beyza Erçel ile I.D. ve Senanur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza Erçel, bıçakla Senanur Doğan ve I.D.'ye saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SENANUR ARKADAŞI İÇİN GİTMİŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Beyza Erçel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Beyza Erçel'in I.D. ile sanal medya üzerinden tartıştığı ve Senanur'un da arkadaşı I.D. ile birlikte olay yerine gittiği öğrenildi.

Haberler.com
500

