Samsun Salıpazarı'nda 2 şüpheli gözaltına alındı, 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun Salıpazarı'nda 2 şüpheli gözaltına alındı, 756 kök Hint keneviri ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisiyle başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 756 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 756 kök Hint keneviri ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. ile K.A. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA