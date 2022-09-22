Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Havza ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Osman Tosun (51) idaresindeki 20 AJU 42 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Teşvikiye Kavşağı'nda Önder Kır'ın kullandığı 55 ASY 69 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Saniye Tosun (53) yaralandı. Araçta sıkışan Saniye Tosun, itfaiye ekibince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu Osman Tosun Teşvikiye Samsun Güncel Haberler

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