Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'da 31 Mart'taki muhtarlık seçimlerinde yaşadıkları tartışma nedeniyle husumetli olan gruptan İ.A konuşmak için yanına çağırdığı 4 kişiyi tüfekle vurdu. Saldırıya uğrayan Emre ve Eren Kılıç kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 2 arkadaşları da ağır yaralandı. Polis olay sonrası kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan husumet sonucu, İ.A. tarafından silahla vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
YANINDAKİ TÜFEKLE 4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ
İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı. Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.
KILIÇ KARDEŞLER KURTARILAMADI
Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.