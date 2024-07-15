Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan husumet sonucu, İ.A. tarafından silahla vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

YANINDAKİ TÜFEKLE 4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı. Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

KILIÇ KARDEŞLER KURTARILAMADI

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.