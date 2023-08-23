Samsun'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahsin Bozkurt (51), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda kaymakamlığın önünde meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 55 BKR 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Bozkurt'a çarptı. Yaralanan Bozkurt, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü B.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.