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Samsun'da kız sporcular Samsunspor-Trabzonspor maçını locadan izledi

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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Samsun'da kız sporcular, Samsunspor-Trabzonspor maçını locadan izledi. Etkinlik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir vakfın desteğiyle düzenlendi; kız çocuklar ilk kez tribünden maç izleme deneyimi yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu kapsamında, Samsun'da sosyal hizmet modellerinden yararlanan kız sporcular, Samsunspor- Trabzonspor karşılaşmasını locadan izledi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Nuray ve Şerafettin Tüfekci Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfının desteğiyle gerçekleştirildi.

Spor alanındaki başarılarıyla öne çıkan kız çocuklar, ilk kez tribünden maç izleme deneyimi yaşayarak karşılaşmanın coşkusuna ortak oldu.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu, bireyler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğiyle gönüllülük faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Samsun'da hayata geçirilen bu anlamlı buluşmanın da çocukların sosyal yaşama katılımına katkı sağladığı belirtildi.

Gönüllülük hareketine katılmak ve platform hakkında bilgi almak isteyenlerin "www.iyilikvar.gov.tr" adresini ziyaret edebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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