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Samsun'da Kadının Erkek Kardeşini Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde birlikte yaşadığı kadının erkek kardeşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Gülsan Sanayi Sitesi'nde M.B'nin (51) ayrıldığı eşinden olan çocuğu ile M.B'nin birlikte yaşadığı M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren M.B, M.T. ile tartıştıktan sonra iş yerine gitti. Evi terk eden kız kardeşi M.T. ile M.B'nin tartıştığını duyan İ.T. (46), dükkanına gittiği M.B. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.B, İ.T'yi bıçakla yaraladı. M.B. aracına bindirdiği İ.T'yi Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde birlikte yaşadığı kadının erkek kardeşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Gülsan Sanayi Sitesi'nde M.B'nin (51) ayrıldığı eşinden olan çocuğu ile M.B'nin birlikte yaşadığı M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren M.B, M.T. ile tartıştıktan sonra iş yerine gitti.

Evi terk eden kız kardeşi M.T. ile M.B'nin tartıştığını duyan İ.T. (46), dükkanına gittiği M.B. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.B, İ.T'yi bıçakla yaraladı.

M.B. aracına bindirdiği İ.T'yi Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Canik Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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