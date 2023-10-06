Samsun'da Hafif Ticari Araç Çarptı, 5 Yaşındaki Ecrinnur Kutbay Hayatını Kaybetti
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Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı Ecrinnur Kutbay'ın (5) cenazesi toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan küçük kız, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrinnur'un cenazesi, Abdullah Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ın yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Öte yandan sürücü A.İ., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel