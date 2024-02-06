Samsun'da Beton Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Yenikaracalı Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan K.(32) idaresindeki 55 GL 958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuzhan K., Umut D.(31), Ferhat Ç.(51) ve Yunus Öztürk (29) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yunus Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.