Samsun'da 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde saman yüklü tırın freninin tutmaması sonucu 7 araçla çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şerafettin A. (57) idaresindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü tır, Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı Badıllı Köprüsü girişinde freninin tutmaması sonucu aynı yönde seyreden 7 araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardan birinde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İlyas Gün