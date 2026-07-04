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Samsun'da 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da 8 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde saman yüklü tırın freninin tutmaması sonucu 7 araçla çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şerafettin A. (57) idaresindeki plakası öğrenilemeyen saman yüklü tır, Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı Badıllı Köprüsü girişinde freninin tutmaması sonucu aynı yönde seyreden 7 araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardan birinde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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