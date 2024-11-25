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Fırtına 650 yıllık çınarı devirdi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, 1991 yılında tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacını devirdi. İncelemede ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Canlı Sokak'ta, 1991 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilen 650 yaşındaki çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Sabah erken saatlerde ağacın devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından ağacın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

"AĞACIN CANLILIĞINI DEVAM ETTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerce devrilen ağaçta yapılan incelemeler sonucu ağacın kökünün tamamen ayrıldığı ve canlılığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı aktarıldı. Ağacın tescil kaldırma işlemlerinin Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fırtına 650 yıllık çınarı devirdi
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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