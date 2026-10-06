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Samsun Canik'te ehliyet sınavında kopya düzeneği bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Canik'te ehliyet e-sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adayın üzerinde 2 GSM hattı, taşınabilir Wi-Fi ve yaka kamerası, yardım eden 2 şüphelide 6 kulaklık ve kamera düzeneği bulundu; 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında bir okulda gerçekleştirilen ehliyet e-sınavına giren E.Ç'nin (24) üzerinde kopya düzeneği olabileceği değerlendirildi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada kulaklık, kart görünümlü haberleşme cihazı, 2 GSM hattı, taşınabilir Wi-Fi cihazı ve yaka kamerası ele geçirildi.

E.Ç'ye salon dışından yardım ettiği belirlenen B.Ç. (46) ve Ö.Ş'nin (37) üzerinde yapılan aramada da 6 kulaklık, kart görünümlü haberleşme cihazı, cep telefonu, GSM hattı, taşınabilir Wi-Fi cihazı, 2 kamera düzeneği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç, B.Ç. ile Ö.Ş. hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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